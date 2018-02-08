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Клинцевич назвал фейком сообщения о падении Су-25 из-за советской зенитки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сообщения о том, что российский Су-25 в Сирии был сбит из «старой советской зенитки», а не из ПЗРК — фейк. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это какой-то фейк», — приводит его слова «Интерфакс». 

Напомним, 7 февраля в СМИ появилась информация о том, что боевик одной из действующих в САР группировок взял на себя ответственность за гибель пилота Су-25 и заявил, что штурмовик был сбит с помощью зенитной установки ЗУ-23-2.

Ранее, 7 февраля, Клинцевич заявил, что Россия намерена уничтожить банду террористов, сбившую самолет.

«Все до последнего будут уничтожены, выявлены и уничтожены до последнего находящегося в банде. Это чтобы они понимали», — подчеркнул сенатор.

Российский штурмовик СУ-25 под управлением майора Романа Филипова 3 февраля был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб». Летчик успел катапультироваться, однако оказался в районе, который контролируют террористы. Когда боевики приблизились к летчику, тяжелораненый российский офицер подорвал гранату, чтобы не попасть в плен. Военнослужащему было посмертно присвоено звание Героя России

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