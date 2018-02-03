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Пилот сбитого в Сирии Су-25 вступил в бой с террористами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пилот российского штурмовика Су-25, который был сбит в Сирии 3 февраля, перед гибелью вступил в бой с террористами. Это подтверждают фотографии личного оружия, опубликованные в сети.

На них изображен пистолет Стечкина, которым вооружены пилоты российской авиагруппировки в Сирии, и три обоймы, одна из которых пустая, а две другие израсходованы наполовину.

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Как писал портал iz.ru, 3 февраля в районе Идлиба был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот успел катапультироваться, однако позднее погиб.

В ответ Вооруженные силы России нанесли ответный удар по боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которые стояли за атакой на российский штурмовик. По данным Минобороны, были убиты более 30 террористов.

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