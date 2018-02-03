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Опубликованы кадры ликвидации террористов в Сирии после атаки Су-25

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Фото: РЕН ТВ
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Минобороны России опубликовало видеокадры ликвидации боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) после атаки на российский штурмовик Су-25 в Сирии.

На кадрах видно, как российские военные поражают цель. Удары наносятся точно по зданиям, где скрываются боевики.

Российский штурмовик Су-25 был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу. Пилот самолета успел катапультироваться, однако он погиб в бою с террористами, после чего российские военные нанесли ответный удар по позициям террористов.

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