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В Госдуме призвали к расследованию поставок ПЗРК боевикам в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Госдуме считают необходимым выяснить, каким образом на вооружении боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) оказались переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). По предварительным данным, с применением такого комплекса 3 февраля был сбит российский Су-25 в сирийской провинции Идлиб.

«Явно, оно (ИГ) обеспечивается со стороны зарубежных стран. Это вызывает безусловную необходимость проведения расследования», — заявил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

До этого инцидента боевики не применяли ПЗРК, уточнил парламентарий.

Он уверен, что поставки вооружения производятся из западных стран, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, 3 февраля в небе Сирии сбит российский штурмовик Су-25. Пилот катапультировался, но погиб в наземном бою с террористами.

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