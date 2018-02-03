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МО РФ: пилот российского Су-25 погиб в бою с террористами «Джебхат ан-Нусры»

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Пилот российского самолета Су-25, потерпевшего крушение в сирийской провинции Идлиб, погиб в ходе боя с террористами. Данную информацию подтвердили в Минобороны России.

«Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб», — говорится в сообщении военного ведомства.

По предварительным данным, российский самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). В настоящее время российский Центр примирения враждующих сторон совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела убитого пилота, добавили в Минобороны.

Российский Су-25 был сбит в субботу в районе сирийской провинции Идлиб.

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