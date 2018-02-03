Минобороны подтвердило гибель пилота сбитого Су-25 в Сирии

В Минобороны РФ подтвердили гибель пилота российского Су-25, который был сбит в Сирии. В ведомстве добавили, что штурмовик ВКС РФ был сбит боевиками. Летчику удалось катапультироваться, однако он был убит во время боя с террористами.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что, по всей видимости, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Центр примирения враждующих сторон вместе с турецкой стороной, которая ответственна за зону деэскалации «Идлиб», в настоящий момент принимает меры по возвращению тела убитого пилота.

Российский Су-25 был сбит в субботу в районе сирийской провинции Идлиб.