Сирия упрекнула спецпосланника ООН де Мистуру в безответственности

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура не способен руководить процессом сирийского мирного урегулирования. Такое мнение выразил замглавы сирийского МИДа Фейсал Микдад.

Он отметил, что колебания де Мистуры по вопросу участия в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29–30 января, «говорят о его безответственности, что противоречит его должности».

По словам Микдада, Дамаск считает, что Конгресс нацдиалога должен «стать первым шагом для возвращения безопасности и стабильности на всей территории Сирии», передает «РИА Новости».

Инициатива проведения Конгресса национального диалога Сирии в Сочи принадлежит президенту России Владимиру Путину. Идея была озвучена им в октябре 2017 года.

Как сообщал портал iz.ru, дата проведения Конгресса нацдиалога Сирии была назначена по итогам восьмого раунда Астанинских переговоров, состоявшегося 22 декабря.

Представитель сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане Ахмад Тома заявил, что оппозиционные силы примут решение об участии в конгрессе исходя из того, будет ли январская встреча проходить под эгидой женевского процесса или нет.