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Де Мистура потребовал расследовать убийство участника межсирийских переговоров

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил соболезнования в связи с гибелью участника межсирийских переговоров, члена платформы «Каир» объединенной сирийской оппозиции Мунира Дарвиша. Представитель Всемирной организации в своем заявлении призвал найти и наказать виновных в убийстве.

«Де Мистура шокирован и огорчен вестью о смерти в дамасской больнице Мунира Дарвиша после того, как недалеко от дома неизвестный совершил на него наезд. Спецпосланник призывает определить виновных и наказать их», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения офиса эмиссара ООН.

Стаффан де Мистура отметил, что летом 2017 года Мунир Дарвиш вел технические переговоры от лица «каирской» платформы, в ходе которых продемонстрировал высокий уровень экспертизы и прагматизм.

14 декабря спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура признал, что восьмой раунд межсирийских переговоров стал «упущенной золотой возможностью».

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