Тиллерсон обсудит с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Вашингтоне обсудит с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром ситуацию на Ближнем Востоке.

«Очевидно, предстоит обсудить очень много важных вопросов в регионе, где мы работаем совместно — как в Сирии, по йеменскому конфликту, стабилизации всего региона, и в более широком плане — в борьбе с терроризмом, где у нас имеется отличное партнерство», — приводит его слова «РИА Новости».

28 декабря Тиллерсон заявил, что уничтожение терроризма остается одним из главных приоритетов администрации президента США Дональда Трампа.

Кроме того, он признал, что победить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии удалось благодаря совместным усилиям России и США.