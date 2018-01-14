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Минобороны показало видео уничтожения напавших на Хмеймим боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минобороны РФ опубликовало видео спецоперации в Сирии, во время которой была уничтожена группа террористов, обстрелявших из минометов российскую авиабазу Хмеймим 31 декабря прошлого года. 

На записи видно, что боевики прибыли на свою базу на западной границе провинции Идлиб и готовятся к пересадке в микроавтобус. Это был самый удачный момент для атаки. Удар по диверсионной группе нанесли высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Также военные уничтожили место сборки и хранения ударных беспилотников. 

Второй налет на Хмеймим был совершен в ночь с 5 на 6 января 2018 года. Тогда авиабаза, а также объект ВМФ в Тартусе попытались атаковать 13 беспилотников, но их перехватили средства ПВО. 

Дамаск возложил ответственность за оба нападения на террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). 

По мнению экспертов, атаковавшие Хмеймим дроны, могли быть произведены только с применением технологий, доступных военным из промышленно развитых стран. При этом взрывчатка для них могла быть сделана на Украине.

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