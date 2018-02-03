СМИ сообщили о сбитом в Сирии российском Су-25

Сбитый в субботу в районе сирийского Идлиба самолет был российским штурмовиком Су-25, пилот погиб, сообщили зарубежные СМИ.

Как сообщила BBC со ссылкой на сирийских правозащитников, пилот катапультировался, но был захвачен в плен. По другим данным, пилот погиб в результате открытого по нему огня.

На кадрах видео, которое было распространено в интернете, видно, как штурмовик горит и падает на землю.

Напомним, о сбитом в районе сирийского Идлиба самолете стало известно в субботу вечером.