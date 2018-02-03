Прямой эфир

СМИ сообщили о сбитом в Сирии российском Су-25

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбитый в субботу в районе сирийского Идлиба самолет был российским штурмовиком Су-25, пилот погиб, сообщили зарубежные СМИ.

Как сообщила BBC со ссылкой на сирийских правозащитников, пилот катапультировался, но был захвачен в плен. По другим данным, пилот погиб в результате открытого по нему огня.

На кадрах видео, которое было распространено в интернете, видно, как штурмовик горит и падает на землю.

Напомним, о сбитом в районе сирийского Идлиба самолете стало известно в субботу вечером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военный самолет сбит в районе сирийского Идлиба
Террористы сбили самолет сирийской армии в провинции Хама

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017