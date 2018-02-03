ВС РФ нанесли удар по боевикам после атаки на российский Су-25 в Сирии

Вооруженные силы России нанесли ответный удар по боевикам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» после атаки на российский штурмовик Су-25 в Сирии. Данную информацию подтвердили в Минобороны России.

«По району, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что в результате удара российских военных было убито более 30 террористов.

Российский самолет был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу. Пилот самолета успел катапультироваться, однако он погиб в бою против террористов.