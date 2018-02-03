В Госдуме назвали «провокацией» атаку на российский Су-25 в Сирии

Российский самолет Су-25 мог быть сбит при облете зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии в провокационных целях. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«В Идлибе больше тысячи представителей американских инструкторов, и исключать, что это могли в провокационных целях сделать, нельзя», — сказал Шаманов в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Российский Су-25 был сбит боевиками «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) в субботу в сирийской провинции Идлиб. В результате пилот успел катапультироваться, однако он погиб в бою с террористами.

После атаки на российский штурмовик Вооруженные силы России нанесли ответный удар по позициям террористов.