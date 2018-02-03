Прямой эфир

Клинцевич заявил об американском происхождении сбивших Су–25 орудий

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), имеющиеся на вооружении у боевиков в Сирии, были поставлены террористам американцами через третьи страны. 

Об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич после появления информации о том, что российский самолет Су–25 был сбит в Идлибе из ПЗРК.

«Я абсолютно убежден, я об этом и раньше говорил, что у боевиков есть сегодня ПЗРК, и они поставлены через третьи страны американцами», — приводит «Интерфакс» слова сенатора. 

Как отмечает агентство, он заявил о намерении России провести обстоятельное расследование и установить тип ПЗРК и «обстоятельства сбития Су–25».

Клинцевич также отметил отсутствие необходимости усиления группировки РФ в Сирии в связи со случившимся в Идлибе. 

«У нас там достаточно сил и средств, чтобы разобраться», — заявил сенатор. 

Как сообщал портал iz.ru, российский Су–25 был 3 февраля сбит в районе сирийского города Идлиб в ходе боя с террористами. По предварительным данным, воздушное судно сбили из ПЗРК. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Войска Сирии приступили к уничтожению боевиков «ан-Нусры» в Идлибе
Клинцевич назвал «ерундой» военную технику США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017