Клинцевич заявил об американском происхождении сбивших Су–25 орудий

Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), имеющиеся на вооружении у боевиков в Сирии, были поставлены террористам американцами через третьи страны.

Об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич после появления информации о том, что российский самолет Су–25 был сбит в Идлибе из ПЗРК.

«Я абсолютно убежден, я об этом и раньше говорил, что у боевиков есть сегодня ПЗРК, и они поставлены через третьи страны американцами», — приводит «Интерфакс» слова сенатора.

Как отмечает агентство, он заявил о намерении России провести обстоятельное расследование и установить тип ПЗРК и «обстоятельства сбития Су–25».

Клинцевич также отметил отсутствие необходимости усиления группировки РФ в Сирии в связи со случившимся в Идлибе.

«У нас там достаточно сил и средств, чтобы разобраться», — заявил сенатор.

Как сообщал портал iz.ru, российский Су–25 был 3 февраля сбит в районе сирийского города Идлиб в ходе боя с террористами. По предварительным данным, воздушное судно сбили из ПЗРК.