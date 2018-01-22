Войска Сирии приступили к уничтожению боевиков «ан-Нусры» в Идлибе

Армия правительства Сирии совместно с силами народного ополчения приступили к ликвидации террористов «Джабхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ), окруженных в восточной части провинции Идлиб. Об этом iz.ru сообщили в Минобороны РФ.

У окруженного накануне формирования «ан-Нусры», состоящего из более чем 1,5 тыс. боевиков, на вооружении имеются танки, боевые машины пехоты, полевые артиллерийские орудия и минометы.

В ходе наступательных действий за прошедшие сутки сирийские войска продвинулись на 6 км в северном направлении от аэродрома Абу-Духур.

На данный момент от террористов удалось освободить 24 населенных пункта.

Борьба с «ан-Нусрой» на северо-западе Сирии продолжается более месяца. Ожидается, что в случае успеха операции в Идлибе уничтожение боевиков будет предопределено.