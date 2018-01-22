Прямой эфир
Сюжет:

Войска Сирии приступили к уничтожению боевиков «ан-Нусры» в Идлибе

0
Фото: REUTERS/Rodi Said
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия правительства Сирии совместно с силами народного ополчения приступили к ликвидации террористов «Джабхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ), окруженных в восточной части провинции Идлиб. Об этом iz.ru сообщили в Минобороны РФ.

У окруженного накануне формирования «ан-Нусры», состоящего из более чем 1,5 тыс. боевиков, на вооружении имеются танки, боевые машины пехоты, полевые артиллерийские орудия и минометы.

В ходе наступательных действий за прошедшие сутки сирийские войска продвинулись на 6 км в северном направлении от аэродрома Абу-Духур.

На данный момент от террористов удалось освободить 24 населенных пункта.

Борьба с «ан-Нусрой» на северо-западе Сирии продолжается более месяца. Ожидается, что в случае успеха операции в Идлибе уничтожение боевиков будет предопределено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация в сирийском Африне
США пообещали в скором времени разобраться с ИГ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017