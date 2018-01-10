Сирийская армия выбила террористов с авиабазы Абу-Духур в Идлибе

Армия правительства Сирии восстановила контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на осведомленный источник на месте событий.

Как рассказал собеседник агентства, военные вошли на территорию базы после того, как были заняты фортификационные сооружения с восточной стороны аэродрома.

Авиабаза Абу-Духур расположена на расстоянии 40 км от города Идлиб. Она была захвачена в 2015 году. База контролировалась террористами из разных группировок, в частности «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

9 января в МИД Турции были вызваны послы РФ и Ирана в связи с тем, что войска правительства Сирии «нарушили режим перемирия в зоне деэскалации Идлиб». Ведомство утверждало, что армия атакует бойцов оппозиции «под предлогом борьбы с террористами».

В связи с этим Анкара призвала РФ и Иран повлиять на ситуацию в сирийском Идлибе.