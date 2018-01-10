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Дамаск назвал ответственных за атаки на авиабазу Хмеймим

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Нападения на российскую авиабазу Хмеймим совершили боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Об этом «Известиям» рассказал глава отдела информации политического управления Минобороны Сирии, бригадный генерал Самир Сулейман.

«Джебхат ан-Нусра» в настоящее время полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу Хмеймим. Эта группировка является ведущей в том районе и получает помощь от США», — сказал он.

Данную информацию подтверждает источник газеты и в российских военно-дипломатических кругах. 

База Хмеймим за последние недели была атакована дважды. Первое нападение произошло с наступлением темноты 31 декабря 2017 года. База подверглась минометному обстрелу, в результате чего погибли двое военнослужащих.

Второй налет был совершен в ночь с 5 на 6 января 2018 года. Тогда авиабаза, а также российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе попытались атаковать 13 беспилотников, но их перехватили средства ПВО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

За нападением на авиабазу Хмеймим стоит «ан-Нусра»

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