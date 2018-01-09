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Эксперт рассказал о «кустарном» происхождении атаковавших Хмеймим дронов

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Фото: Минобороны РФ/facebook.com
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Сбитый в небе над Сирией в районе Хмеймима беспилотники террористов является образцом кустарного производства. Об этом рассказал ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

«Показанный беспилотный летательный аппарат, несмотря на то что является ярким примером исключительно кустарного производства местных «авиамоделистов», своего рода «беспилотный камикадзе», тем не менее способен решить задачу доставки некоего взрывного устройства к цели с заранее известными координатами, что было неоднократно продемонстрировано джихадистами в Сирии и Ираке», — цитирует «РИА Новости» Федутинова.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Российские ПВО обнаружили и перехватили 13 дронов, приближавшихся к российским военным объектам, которые в последствии были уничтожены. Они были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты.

Во вторник, 9 января, в ряде СМИ появились сообщения о том, что дроны в сторону российской авиабазы Хмеймим запустила террористическая группировка «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ). 

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