СМИ назвали причастных к атаке на российскую базу в Сирии

К сорванной российскими военными атаке дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с большой вероятностью имеет отношение запрещенная в РФ террористическая группировка «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на военные источники.

Издание отмечает, что боевики этой организации уже безуспешно пытались применять беспилотники для нападения на саперные подразделения сирийской армии в Хомсе. Однако каждый раз были замечены и уничтожены. Также о причастности к атаке этой группировки говорят расшифрованные данные перехваченных дронов.

8 января Минобороны уточнило, что российские системы ПВО в ночь на 6 января выявили 13 беспилотных летальных аппаратов, 10 из них были направлены к российской базе Хмеймим, еще три –– к Тартусу.

Все дроны были перехвачены и уничтожены.

«Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет, объекты продолжают функционировать в плановом режиме», — добавили в Минобороны.

Российские специалисты в настоящий момент приступили к детальному изучению «конструкции, технической начинки и самодельных взрывных устройств, которые использовались при создании беспилотников».

По данным источника издания, беспилотники были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В Минобороны ранее отметили, что подобные «инженерные решения» в технологии дронов «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями».

Замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что в атаке террористов виден след США. По его словам, боевики не смогли бы развернуть столь масштабную операцию без помощи иностранных спецслужб.

В свою очередь Пентагон заявил о широкой доступности дронов.