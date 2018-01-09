Песков прокомментировал атаку террористов на российскую базу в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, не рано ли Россия вывела войска из Сирии, учитывая недавнюю атаку террористов на базу Хмеймим.

«Что касается военно-боевой составляющей, лучше информацию получать от наших коллег из Минобороны. Хочу лишь напомнить, что глава государства, принимая решение о выводе военных, руководствовался тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций», –– сказал Песков.

6 января стало известно о неудавшейся атаке боевиков на российские военные объекты в Сирии. ПВО выявили 13 беспилотных летальных аппаратов, 10 из них были направлены к базе Хмеймим, еще три –– к Тартусу.

Все дроны были перехвачены и уничтожены.

Как сообщили в Минобороны, пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет.

По данным СМИ, к сорванной российскими военными атаке может иметь отношение запрещенная в РФ террористическая группировка «Ахрар аш-Шам».

11 декабря президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим, где отдал приказ начать вывод войск.