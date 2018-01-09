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В Совфеде обвинили США в поставках дронов боевикам для атаки российских баз

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Поставщиком беспилотников, обстрелявших российские базы в Сирии, могли быть только США. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопансости, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

«Кто стоит за боевиками, думаю, ясно всем. Поставщиком обстрелявших наши базы беспилотников могло быть только технологически сильное государство. Там и спутниковая навигация, и барометрические датчики, и дистанционное управление сбросом профессионально собранных взрывных устройств в назначенных координатах», –– цитирует «Интерфакс» Бондарева.

Сенатор отметил, что военные США находятся в Сирии без позволения ООН и не раз были замечены в помощи отступающим террористам.

«США сначала под видом борьбы с тоталитарным режимом <…> вторглись без санкции ООН в суверенную страну, принялись подпитывать гражданскую войну, вооружать, финансировать и обучать террористические организации. Потом, после разгрома основных бандформирований, спасали недобитков. Теперь вместе с подчиненными странами снабжают террористов высокотехнологичными БПЛА», –– подчеркнул Бондарев.

6 января российские системы ПВО в Сирии выявили 13 беспилотных летальных аппаратов, 10 из них были направлены к российской базе Хмеймим, еще три –– к Тартусу.

Все дроны были перехвачены и уничтожены.

Исследовав аппараты, Минобороны РФ также отметило, что «инженерные решения» в технологии дронов могли быть получены боевиками только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями».

При этом в Пентагоне заявили, что террористы могли взять беспилотники на открытом рынке.

 9 января стало известно, что к сорванной российскими военными атаке дронов может иметь отношение запрещенная в РФ террористическая группировка «Ахрар аш-Шам».

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