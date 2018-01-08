Прямой эфир

Клинцевич увидел след США в попытке боевиков атаковать российские объекты в Сирии

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич увидел след США в попытке террористов атаковать российские военные объекты в Сирии с помощью беспилотников. По его словам, боевики не смогли бы развернуть столь масштабную операцию без помощи иностранных спецслужб.

Сенатор подчеркнул, что при планировании нападения нужно было очень хорошо знать ситуацию и подготовить весь процесс.

«Это работа спецслужб, которые координируются США», — заявил он журналистам «РИА Новости».

Клинцевич также отметил, что это отработка новых технологий, которые могут быть переданы террористам в разных странах.

«В Сирии такие дроны можно сбить, там находится соответствующее вооружение. Но в городских условиях, когда есть большое скопление людей, это почти невозможно», — отметил сенатор. 

6 января на российскую базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе была совершена атака с помощью 13 дронов. Военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками боевиков, еще семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны предупредило об угрозе атак дронами боевиков в любой стране‍
МО рассказало, где террористы могли взять беспилотники для атаки на Хмеймим

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017