Клинцевич увидел след США в попытке боевиков атаковать российские объекты в Сирии

Замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич увидел след США в попытке террористов атаковать российские военные объекты в Сирии с помощью беспилотников. По его словам, боевики не смогли бы развернуть столь масштабную операцию без помощи иностранных спецслужб.

Сенатор подчеркнул, что при планировании нападения нужно было очень хорошо знать ситуацию и подготовить весь процесс.

«Это работа спецслужб, которые координируются США», — заявил он журналистам «РИА Новости».

Клинцевич также отметил, что это отработка новых технологий, которые могут быть переданы террористам в разных странах.

«В Сирии такие дроны можно сбить, там находится соответствующее вооружение. Но в городских условиях, когда есть большое скопление людей, это почти невозможно», — отметил сенатор.

6 января на российскую базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе была совершена атака с помощью 13 дронов. Военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками боевиков, еще семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».