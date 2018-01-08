В Пентагоне рассказали о доступности беспилотников для террористов

В Пентагоне рассказали, где боевики могли взять беспилотники для атаки на российскую базу в Сирии. По словам представителей ведомства, данные устройства «легко доступны» на открытом рынке.

«Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства», – цитирует «РИА Новости» официального представителя Пентагона.

В субботу, 6 января, на российскую базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе была совершена атака с помощью 13 дронов. Военным РФ удалось перехватить управление шестью беспилотниками, еще семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

По словам замглавы оборонного комитета Совфеда Франца Клинцевича, боевики не смогли бы развернуть столь масштабную операцию без помощи иностранных спецслужб, координирующихся в США.