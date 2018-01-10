За нападением на авиабазу Хмеймим стоит «ан-Нусра»

«Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в России) стоит за нападениями на российскую авиабазу Хмеймим. Именно эта группировка контролирует районы, откуда и осуществлялись атаки. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве обороны Сирии. Как отметил источник в военно-дипломатических кругах РФ, в российском военном ведомстве также подозревают боевиков именно этой группировки. Ответственность за инциденты возложили на «Нусру» и в сирийском парламенте.

Как заявил «Известиям» руководитель отдела информации политического управления Минобороны Сирии, бригадный генерал Самир Сулейман, «Джебхат ан-Нусра» использует любые методы, чтобы остановить успешное наступление на позиции боевиков в Идлибе, которое ведет сирийская армия при поддержке российских военных.

— «Джебхат ан-Нусра» в настоящее время полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу Хмеймим. Эта группировка является ведущей в том районе и получает помощь от США. Другие бандформирования, будь то «Сирийская свободная армия», «Фейлак ар-Рахман» или еще какие-то, все они подчиняются «Джебхат ан-Нусре», — отметил Самир Сулейман.

Эту информацию подтверждает и источник «Известий» в российских военно-дипломатических кругах. По его словам, «Минобороны подозревает в нанесении ударов по авиабазе Хмеймим именно боевиков «Джебхат ан-Нусры».

В том, что именно эта группировка ответственна за атаку, не сомневаются и в сирийском парламенте.

— За нападениями стоит «Джебхат ан-Нусра». Причина в начале продвижения сирийской армии при поддержке российских ВКС с северо-востока провинции Хама в направлении провинции Идлиб. За последние дни террористы потеряли контроль над более чем 90 населенными пунктами. Из-за сложного положения, в котором оказались боевики, они осуществляют такого рода атаки, — заявил «Известиям» депутат сирийского парламента от правящей Партии арабского социалистического возрождения (БААС) и ветеран нынешней войны Муханнад Али аль-Хадж Али.

По его словам, вероятнее всего, беспилотники, которые осуществили нападение, «Нусра» получила от США, поскольку те «имеют большой опыт в производстве такого рода аппаратов».

В российском Минобороны 9 января сообщили, что «в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. м барражировал между Тартусом и Хмейнимом разведывательный самолет ВМС США «Посейдон».

Российская база Хмеймим за последние недели дважды подверглась атакам террористов. Первая из них была совершена 31 декабря 2017 года. Тогда с наступлением темноты позиции российских военных подверглись минометному обстрелу. В результате погибли двое военнослужащих. Кроме того, СМИ сообщали об уничтожении семи самолетов, но в Минобороны РФ эту информацию опровергли.

Еще одно нападение было совершено в ночь с 5 на 6 января 2018 года. Тогда авиабаза, а также российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе подверглись атакам беспилотников (БПЛА). Как сообщили в российском военном ведомстве, удар был нанесен 13 аппаратами.

«Шесть малоразмерных воздушных целей российским подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей», — говорится в сообщении ведомства.

Оставшиеся были уничтожены зенитно-ракетными комплексами «Панцирь-С1».

Российское Минобороны указало, что «инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями». Речь идет о спутниковой навигации и возможности дистанционного управления сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств, причем в назначенных координатах.

Инциденты прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, контингент и военная инфраструктура, которые остаются в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, «обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться». А глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что уничтожение боевиков «Джебхат ан-Нусры» должно завершиться уже в 2018 году.