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За нападением на авиабазу Хмеймим стоит «ан-Нусра»

В Москве и Дамаске возложили ответственность за нападение на российскую военную базу на боевиков этой террористической организации
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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«Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в России) стоит за нападениями на российскую авиабазу Хмеймим. Именно эта группировка контролирует районы, откуда и осуществлялись атаки. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве обороны Сирии. Как отметил источник в военно-дипломатических кругах РФ, в российском военном ведомстве также подозревают боевиков именно этой группировки. Ответственность за инциденты возложили на «Нусру» и в сирийском парламенте. 

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Как заявил «Известиям» руководитель отдела информации политического управления Минобороны Сирии, бригадный генерал Самир Сулейман, «Джебхат ан-Нусра» использует любые методы, чтобы остановить успешное наступление на позиции боевиков в Идлибе, которое ведет сирийская армия при поддержке российских военных.

— «Джебхат ан-Нусра» в настоящее время полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу Хмеймим. Эта группировка является ведущей в том районе и получает помощь от США. Другие бандформирования, будь то «Сирийская свободная армия», «Фейлак ар-Рахман» или еще какие-то, все они подчиняются «Джебхат ан-Нусре», — отметил Самир Сулейман.

Эту информацию подтверждает и источник «Известий» в российских военно-дипломатических кругах. По его словам, «Минобороны подозревает в нанесении ударов по авиабазе Хмеймим именно боевиков «Джебхат ан-Нусры». 

В том, что именно эта группировка ответственна за атаку, не сомневаются и в сирийском парламенте. 

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— За нападениями стоит «Джебхат ан-Нусра». Причина в начале продвижения сирийской армии при поддержке российских ВКС с северо-востока провинции Хама в направлении провинции Идлиб. За последние дни террористы потеряли контроль над более чем 90 населенными пунктами. Из-за сложного положения, в котором оказались боевики, они осуществляют такого рода атаки, — заявил «Известиям» депутат сирийского парламента от правящей Партии арабского социалистического возрождения (БААС) и ветеран нынешней войны Муханнад Али аль-Хадж Али.

По его словам, вероятнее всего, беспилотники, которые осуществили нападение, «Нусра» получила от США, поскольку те «имеют большой опыт в производстве такого рода аппаратов».

В российском Минобороны 9 января сообщили, что «в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. м барражировал между Тартусом и Хмейнимом разведывательный самолет ВМС США «Посейдон».

Российская база Хмеймим за последние недели дважды подверглась атакам террористов. Первая из них была совершена 31 декабря 2017 года. Тогда с наступлением темноты позиции российских военных подверглись минометному обстрелу. В результате погибли двое военнослужащих. Кроме того, СМИ сообщали об уничтожении семи самолетов, но в Минобороны РФ эту информацию опровергли.

Еще одно нападение было совершено в ночь с 5 на 6 января 2018 года. Тогда авиабаза, а также российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе подверглись атакам беспилотников (БПЛА). Как сообщили в российском военном ведомстве, удар был нанесен 13 аппаратами.

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«Шесть малоразмерных воздушных целей российским подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей», — говорится в сообщении ведомства.

Оставшиеся были уничтожены зенитно-ракетными комплексами «Панцирь-С1».

Российское Минобороны указало, что «инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями». Речь идет о спутниковой навигации и возможности дистанционного управления сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств, причем в назначенных координатах.

Инциденты прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, контингент и военная инфраструктура, которые остаются в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, «обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться». А глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что уничтожение боевиков «Джебхат ан-Нусры» должно завершиться уже в 2018 году.

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