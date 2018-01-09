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В Минобороны прокомментировали заявление Пентагона о дронах в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство обороны России прокомментировало слова представителя Пентагона о том, что технологии, использованные в ходе атаки беспилотников террористов 6 января на российские военные объекты в Сирии, «легко доступны на открытом рынке».

«Только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В комментарии подчеркивается, что «всего этого у террористов до недавнего времени не было» и потому заявление Минобороны США вызывает озабоченность. Кроме того, упоминается о самолете-разведчике ВМС США «Посейдон», который по странному совпадению курсировал над Средиземным морем между Тартусом и Хмеймимом именно в период атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии.

8 января в Пентагоне рассказали о том, что беспилотники и технологий для проведения атак, подобных нападению на российскую базу Хмеймим 6 января, террористы могли легко приобрести на открытом рынке, и это повод для беспокойства.

Экс-главком ВКС РФ, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев 9 января заявил, что поставщиком беспилотников, обстрелявших российские базы в Сирии, могли быть только США

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