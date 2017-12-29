Дамасских террористов перевезут в Идлиб

Сирийские власти намерены организованно вывезти боевиков «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России) на север страны, чтобы полностью обезопасить Дамаск. Сейчас военные ведут переговоры с боевиками, находящимися в пригороде сирийской столицы, Западной Гуте, об их выводе в Идлиб. Об этом «Известиям» рассказали источники в сирийской армии, парламенте и правительстве. Как сообщили в минобороны страны, экстремистов в любом случае будут преследовать, где бы они ни находились.

Официальный Дамаск продолжает прилагать усилия, чтобы обезопасить сирийскую столицу. В настоящее время сирийцы ведут переговоры с террористами «Джебхат ан-Нусры» в Западной Гуте о выводе боевиков в провинцию Идлиб.

— Они покинут пригород столицы вместе с семьями. Их организованно вывезут на север Сирии. Тем самым мы приближаем тот момент, когда Дамаск полностью освободится от угрозы со стороны экстремистов, — отметил один из собеседников.

Другой источник уточнил, что Идлиб в последние месяцы стал своего рода резервацией, куда свозят террористов со всех районов страны.

— Иногда речь идет о нескольких сотнях боевиков, но они не дают жить спокойно местному населению в том или ином районе. Договоренности о выводе в Идлиб позволяют нам гасить разрозненные очаги напряженности в стране и возвращать людей к мирной жизни, — пояснил собеседник.

Однако остается вопрос, что делать с боевиками после того, как они окажутся на севере Сирии. Руководитель отдела информации политического управления минобороны Сирии бригадный генерал Самир Сулейман сказал «Известиям», что террористы «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе или где бы то ни было еще всегда будут под прицелом военных.

— Что будет происходить с Идлибом, решит высшее политическое руководство страны. Армия этому подчинится. Но «Джебхат ан-Нусра» — это террористическая организация, и военные будут преследовать ее, где бы та ни находилась. То же самое касается других вооруженных группировок, в том числе тех, которые ей противостоят. Мы считаем любую такую группировку террористической. Это не оппозиция, поскольку оппозиция не держит оружие в руках, — отметил Самир Сулейман.

Некоторые районы Дамаска и его пригородов, несмотря на очевидные успехи правительственных войск и российских ВКС в других частях Сирии, по-прежнему остаются под контролем вооруженных группировок, в том числе террористических. Оттуда постоянно ведутся минометные и снайперские обстрелы сопредельных частей сирийской столицы, в связи с чем полностью обезопасить ее не удается уже несколько лет.

Что касается Идлиба, то переговоры о выводе туда боевиков ведутся не в первый раз. Террористов ставят перед выбором: либо их организованно вывозят из боевой зоны, либо планомерно уничтожают. В Идлибе традиционно сильны позиции «Джебхат ан-Нусры» — некоторое время назад террористам удалось захватить одноименный административный центр, выбив оттуда отряды вооруженной оппозиции. Более того, в Идлиб в августе свезли боевиков «Джебхат ан-Нусры» из Ливана. По договоренности с «Хезболлой» в Сирию на автобусах отправили экстремистов и их семьи — всего около 9 тыс. человек.

Собеседники в российских дипломатических кругах признают: такого рода договоренности — единственное, что удается согласовать с террористами. На какие-то иные варианты, которые позволили бы снизить уровень насилия в Сирии, они не соглашаются.

— Врагов не оставят в живых. Рано или поздно за них всё равно возьмутся. Спасти их могут только их же зарубежные спонсоры, перебросив в другую точку планеты для участия в боевых действиях. В свое время после свержения Муамара Каддафи в Ливии террористов оттуда быстро перекинули на сирийское направление. Нечто похожее может наблюдаться и в будущем, но мирного сценария здесь не просматривается, — пояснил «Известиям» эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Вопрос, как быть с Идлибом и находящимися там террористами, пока остается открытым, но ясно, что такой огромный очаг терроризма Дамаск и Москва оставлять не собираются. А пока туда просто будут свозить боевиков, чтобы обезопасить другие районы Сирии, и прежде всего ее столицу.