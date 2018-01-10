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Турция призвала РФ и Иран повлиять на ситуацию в сирийском Идлибе

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Фото: Global Look Press
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Россия и Иран должны делать всё необходимое для предотвращения нарушения режима прекращения огня в провинции Идлиб со стороны правительственных войск Сирии. Об этом заявил в среду, 10 января, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Иран и Россия должны выполнять свои обязательства стран — гарантов перемирия и остановить [нарушения] со стороны режима», — цитирует ТАСС главу турецкого МИДа.

Чавушоглу отметил, что опасения по этому поводу Анкара 9 января выразила послам двух стран. Кроме того, глава МИД Турции предположил, что правительственные войска Сирии передвигаются на приграничной с Идлибом территории «при поддержке России и Ирана».

Портал iz.ru писал о том, что 9 января в МИД Турции были вызваны послы РФ и Ирана в связи с тем, что правительственные силы Сирии «нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб». Чавушоглу заявлял, что правительственные войска Сирии атакуют бойцов так называемой оппозиции в Идлибе «под предлогом борьбы с террористами».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что операция «Щит Евфрата» в Сирии может быть продолжена.

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