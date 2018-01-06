МИД Турции признал проблемы в отношениях с ФРГ и призвал к диалогу

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу после встречи со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем признал наличие проблем в отношениях двух стран.

«Да, есть различия, появились проблемы, даже напряженность и эскалация, однако мы придерживаемся единого мнения и разделяем общее желание преодолеть эти различия и напряженность с помощью диалога», — заявил дипломат в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи.

По его словам, обе страны хотят «вернуть отношения на правильный путь и даже улучшить их», цитирует «РИА Новости».

Евросоюз осудил действия Турции после попытки переворота в стране летом 2016 года. В частности, Германия призвала пересмотреть выдачу кредитов и инвестиций Анкаре из-за ареста турецких правозащитников.

В августе 2017 года МИД Германии заверил, что Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти находится президент Реджеп Тайип Эрдоган. Чуть позже Ангела Меркель пригрозила Анкаре ужесточением политики.

Как сообщал iz.ru, накануне Мевлют Чавушоглу опубликовал в германских СМИ план перезагрузки двусторонних отношений.