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Турция вызвала посла РФ из-за нарушения режима прекращения огня в Идлибе

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Фото: Global Look Prees/Altan Gocher
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Министерство иностранных дел Турции вызвало во вторник, 9 января, послов России и Ирана в связи с тем, что правительственные силы Сирии «нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб». Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве республики.

Сообщается, что в МИД Турции был вызван также посол Ирана, другой страны — гаранта перемирия в Сирии. Посольство РФ в Анкаре никак не комментирует данную информацию.

Портал iz.ru писал о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что операция «Щит Евфрата» в Сирии может быть продолжена. В августе 2017 года Анкара уже говорила о том, что собирается помешать планам США передать сирийскую провинцию Идлиб отрядам Рабочей партии Курдистана и партии «Демократический союз».

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