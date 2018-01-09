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Эрдоган заявил о возможности возобновления операции в Сирии

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что операция «Щит Евфрата» в Сирии может быть продолжена.

С таким заявлением турецкий лидер выступил в Анкаре на заседании Партии справедливости и развития во вторник, 9 января.

«Если на то будет воля Аллаха, мы продолжим операцию «Щит Евфрата» в Африне и Манбидже», — цитирует Эрдогана ТАСС.

В августе 2017 года Анкара уже говорила о том, что собирается помешать планам США передать сирийскую провинцию Идлиб отрядам Рабочей партии Курдистана и партии «Демократический союз».

5 января портал iz.ru сообщал, что Анкара не допустит на севере Сирии, где базируются курды, создания «террористического коридора» с выходом к Средиземному морю, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать военную поддержку отрядам самообороны сирийских курдов (YPG), которых турецкие власти признали запрещенной организацией.

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