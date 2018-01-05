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Эрдоган заявил о недопустимости поставок оружия из США курдам в Сирию

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Фото: REUTERS/Presidential Palace/Yasin Bulbul
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Анкара не допустит на севере Сирии, где базируются курды, создания «террористического коридора» с выходом к Средиземному морю, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать военную поддержку отрядам самообороны сирийских курдов (YPG), которых турецкие власти признали запрещенной организацией.

«К сожалению, наш друг по НАТО США все еще продолжают снабжать террористов фурами с оружием. Это источник нашего беспокойства», – сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже.

Ранее президент Турции заявил, что двусторонние отношения с США «теряют силу».

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