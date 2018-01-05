Эрдоган заявил о «потере силы» в двусторонних отношениях с США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двусторонние отношения с США «теряют силу».
«США должны извинить нас, но законы наших двусторонних отношений и двусторонние соглашения между нами теряют свою силу», — приводит слова Эрдогана «Газета.ру».
Таким образом он прокомментировал решение жюри присяжных в США по делу заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы, которого обвинил в нарушении санкций против Ирана.