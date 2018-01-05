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Эрдоган заявил о «потере силы» в двусторонних отношениях с США

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Фото: Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двусторонние отношения с США «теряют силу».

«США должны извинить нас, но законы наших двусторонних отношений и двусторонние соглашения между нами теряют свою силу», — приводит слова Эрдогана «Газета.ру».

Таким образом он прокомментировал решение жюри присяжных в США по делу заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы, которого обвинил в нарушении санкций против Ирана.

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