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Эрдоган назвал «справедливость по-американски» мировой проблемой

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Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi
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«Справедливость по-американски» заставляет беспокоиться весь мир, завил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Таким образом глава государства прокомментировал решение жури присяжных в США по делу заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы, которого обвинили в нарушении санкций против Ирана.

«Такой подход к правосудию неприемлем. После этого американцы еще умудряются учить ему мир. Международное право, а также двухсторонние правовые отношения теряют силу при таком подходе», – завил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее жюри присяжных признало бизнесмена, который был арестован в США в марте 2017 года, виновным в попытке помочь Тегерану обойти санкции.

Вынесение окончательного приговора по делу замглавы Halkbank запланировано на 11 апреля.

В Анкаре уверены, что мужчина был арестован по инициативе сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого власти Турции обвиняют в попытке госпереворота в стране.

Сам Гюлен, проживающий в США, отрицает свою причастность к мятежу летом 2016 года.

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