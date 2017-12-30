Правительство Греции оспорит предоставление политического убежища турецкому офицеру

Власти Греции хотят оспорить предоставление политического убежища турецкому офицеру, сбежавшему на военном вертолете в 2016 году.

Информацию об этом распространила пресс-служба премьер-министра страны Алексиса Ципраса в субботу, 30 декабря.

«Правительство Греции в субботу направило запрос с требованием отменить решение о предоставлении убежища, ранее выданное комиссией», — цитирует сообщение ТАСС.

Сегодня Афины предоставили политическое убежище второму пилоту вертолета, на котором восемь турецких военных прилетели в страну после провала попытки путча. Это может осложнить отношения с Анкарой.

24 ноября стало известно, что Минюст Турции по просьбе четвертого уголовного суда Анкары направит запросы в 22 страны с требованием выдать 45 членов организации проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, чтобы расследовать их причастность к попытке госпереворота в июле прошлого года. Тогда инициаторы переворота обвинили власти в коррупции и постоянном нарушении конституции.

В результате беспорядков погибли 246 человек, более 2 тыс. получили ранения.