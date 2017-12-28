Турция сняла ограничения на выдачу виз в США

Власти Турции вслед за Вашингтоном сняли ограничения на выдачу неиммиграционных виз на территории США. Соответствующее заявление распространило посольство Турции в Вашингтоне. Ранее в четверг, 28 декабря, посольство США в Турции анонсировало возобновление выдачи виз на территории республики.

Сложности в отношениях Турции и США начались после ареста в Стамбуле сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза. Дипломата обвинили в нарушении конституции и попытке сместить правительство. Жену и дочь сотрудника дипломата также задержали, но выпустили под подписку о невыезде.

8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, Анкара ответила зеркально.