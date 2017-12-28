Почти 30 человек приговорены к тюремным срокам за связи с организацией Гюлена

Суды в южных и юго-восточных провинциях Турции приговорили к тюремному заключению 27 человек за причастность к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Информацию об этом распространило агентство Anadolu в четверг, 28 декабря.

Всех обвиняемых приговорили к разным срокам — от года до 12 лет за связи с FETO, создание ее ячеек и пропаганду, сообщает «РИА Новости».

24 декабря портал iz.ru сообщил, что в Турции были уволены со своих постов в госструктурах и армии 2 тыс. 756 человек. Военнослужащим и гражданским лицам инкриминировали причастность к подготовке и попытке осуществления государственного переворота в Турции в 2016 году и связь с террористическими группировками.

В ходе нынешней чистки своих постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей вузов.

Мятеж в ночь на 16 июля 2016 года, в ходе которого погибли 240 человек, был подавлен властями. Позже были арестованы более 50 тыс. человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.