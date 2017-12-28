Прямой эфир

Почти 30 человек приговорены к тюремным срокам за связи с организацией Гюлена

0
Фото: REUTERS/Osman Orsa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суды в южных и юго-восточных провинциях Турции приговорили к тюремному заключению 27 человек за причастность к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Информацию об этом распространило агентство Anadolu в четверг, 28 декабря.

Всех обвиняемых приговорили к разным срокам — от года до 12 лет за связи с FETO, создание ее ячеек и пропаганду, сообщает «РИА Новости».

24 декабря портал iz.ru сообщил, что в Турции были уволены со своих постов в госструктурах и армии 2 тыс. 756 человек. Военнослужащим и гражданским лицам инкриминировали причастность к подготовке и попытке осуществления государственного переворота в Турции в 2016 году и связь с террористическими группировками.

В ходе нынешней чистки своих постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей вузов.

Мятеж в ночь на 16 июля 2016 года, в ходе которого погибли 240 человек, был подавлен властями. Позже были арестованы более 50 тыс. человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Племянник Фетуллаха Гюлена был арестован в Анкаре
В МИД Турции заявили о присутствии сторонников Гюлена в ведомствах США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017