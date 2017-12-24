Около 3 тыс. военных уволены в Турции из-за подозрений в терроризме

В Турции были уволены со своих постов в госструктурах и армии 2 тыс. 756 человек. Как сообщают турецкие власти, военнослужащим и гражданским лицам инкриминировали причастность к подготовке и попытке осуществления государственного переворота в Турции в 2016 году и связь с террористическими группировками.

Турецкие СМИ сообщают, что в ходе нынешней чистки своих постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей вузов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Анкаре сотрудники турецких правоохранительных органов в рамках антитеррористической операции задержали племянника исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, которого также подозревают в причастности к попытке переворота.