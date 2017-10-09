Турция «зеркально» приостановила выдачу неиммиграционных виз в США

Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз, в ответ на аналогичный шаг со стороны посольства США в Турции. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того, чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США», - сказано в заявлении диппредставительства, опубликованном в Twitter.

Statement from the Turkish Mission to the U.S., October 8, 2017 pic.twitter.com/4i0BwInOCj — TurkishEmbassyDC (@TurkishEmbassy) 8 октября 2017 г.

Примечательно, что заявление посольства США в Турции имеет ту же формулировку и также было размещено в соцсети Twitter. Американская сторона ранее заявляла, что обеспокоена арестом сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, называя «выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией».

Statement from the U.S. Mission to Turkey pic.twitter.com/RjTU3BfSXZ — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 8 октября 2017 г.

Напомним, Топуза был задержан в среду по обвинению в связях бывшими высокопоставленными сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, чью организацию обвиняют в попытке госпереворота в 2016 году. Сотруднику генконсульства были предъявлены обвинения в «нарушении конституции» и попытке сместить правительство Турецкой Республики».