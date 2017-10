Турция «зеркально» приостановила выдачу неиммиграционных виз в США

Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз, в ответ на аналогичный шаг со стороны посольства США в Турции. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того, чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США», - сказано в заявлении диппредставительства, опубликованном в Twitter.

Statement from the Turkish Mission to the U.S., October 8, 2017 pic.twitter.com/4i0BwInOCj