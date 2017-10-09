Прямой эфир
Экономика
S7 и «Роскосмос» вернутся к сотрудничеству по «Морскому старту»
Общество
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дну возросла до 6 тыс. кв. м
Спорт
Кокорин: «Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли»
Мир
В РФ хотят «зеркально» сократить количество американских СМИ
Мир
Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на выборах

Турция «зеркально» приостановила выдачу неиммиграционных виз в США

0
Фото: Global Look Press/Thomas Haupt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз, в ответ на аналогичный шаг со стороны посольства США в Турции. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того, чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США», - сказано в заявлении диппредставительства, опубликованном в Twitter.

Примечательно, что заявление посольства США в Турции имеет ту же формулировку и также было размещено в соцсети Twitter. Американская сторона ранее заявляла, что обеспокоена арестом сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, называя «выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией».

Напомним, Топуза был задержан в среду по обвинению в связях бывшими высокопоставленными сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, чью организацию обвиняют в попытке госпереворота в 2016 году. Сотруднику генконсульства были предъявлены обвинения в «нарушении конституции» и попытке сместить правительство Турецкой Республики».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Турции поезд протаранил машину, три человека погибли
Активистам Amnesty International грозит 15 лет тюрьмы в Турции
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017