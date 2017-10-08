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Активистам Amnesty International грозит 15 лет тюрьмы в Турции

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Фото: Global Look Press/Rolf Zoellner
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Прокуратура Турции требует приговорить арестованных в Турции активистов международной правозащитной организации Amnesty International к 15 годам тюрьмы. Их обвиняют в членстве в террористической организации, сообщает агентство DHA в воскресенье.

Как уточняет «РИА Новости», обвинения предъявлены 11 активистам, восемь их которых находятся под арестом.

Директор организации Идиль Эсер также находится в их числе. Она была задержана 6 июля в районе Стамбула во время правозащитной конференции. Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке новой попытки переворота в стране.

Ранее сообщалось, что подготовка покушения на турецкого президента Тайипа Эрдогана завершилась 31 пожизненным приговором для фигурантов уголовного дела.

Портал iz.ru сообщил ранее, что Турция больше не нуждается в членстве в Евросоюзе, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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