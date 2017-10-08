Турция по-прежнему хочет купить у США системы ПРО Patriot

Анкара сохраняет интерес к покупке у Вашингтона систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу — газету «Дейли Сабах».

Турция не изменила намерений, несмотря на соглашение с Россией о поставках ЗРС С-400. Диалог между Турцией и США на тему поставок систем ПРО продолжается. Сообщается, что «главным условием для их покупки являются передача технологий и совместное производство».

Портал iz.ru сообщил, что США обеспокоены интересом, который проявляют ряд их союзников к приобретению российского зенитного ракетного комплекса С-400.