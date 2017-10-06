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Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии комплексов THAAD на $15 млрд

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Фото: Global Look Press/Aoc
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Сделка по продаже противоракетных комплексов THAAD Саудовской Аравии одобрена Госдепом.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Продажа THAAD на сумму в $15 млрд в рамках общей партии оборонительного вооружения стоимостью $110 млрд одобрена внешнеполитическим ведомством США, сообщает ТАСС.

Об этой сделке уже существует договоренность Вашингтона и Эр-Рияда, но она требовала одобрения конгресса США и Госдепа. Ранее портал iz.ru сообщал, что кроме THAAD Саудовской Аравии будут поставлены 100 тыс. управляемых бомб и другое высокоточное оружие.

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