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Турция координирует свои действия в сирийском Идлибе с РФ

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Фото: Global Look Prees/Komsomolskaya Pravda
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Власти Турции из соображений безопасности координируют свои действия с Россией в сирийском Идлибе. Об этом заявил премьер Турции Бинали Йылдырым. «Мы обеспечим безопасность в Идлибе», — сказал турецкий премьер.

«Мы работаем вместе с Россией по этому вопросу», — добавил он.

В субботу, 7 октября, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что армия страны готова присоединиться к операции в сирийском Идлибе.

Портал iz.ru сообщал, что российская авиация уничтожила накануне около 60 иностранных наемников.

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