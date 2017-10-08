Турция координирует свои действия в сирийском Идлибе с РФ

Власти Турции из соображений безопасности координируют свои действия с Россией в сирийском Идлибе. Об этом заявил премьер Турции Бинали Йылдырым. «Мы обеспечим безопасность в Идлибе», — сказал турецкий премьер.

«Мы работаем вместе с Россией по этому вопросу», — добавил он.

В субботу, 7 октября, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что армия страны готова присоединиться к операции в сирийском Идлибе.

Портал iz.ru сообщал, что российская авиация уничтожила накануне около 60 иностранных наемников.