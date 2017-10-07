Пентагон опроверг заявления МО РФ о «живых щитах»

Министерство обороны США назвало ложным заявление Минобороны РФ о том, что беженцы в лагере Рукбан являются «живым щитом» базы США в Эт-Танфе.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял ранее, что беженцы в Рукбане являются, по сути, «живым щитом» американской военной базы в Эт-Танфе, напоминает «РИА Новости».

В Пентагоне назвали заявление Игоря Конашенкова «неудачным», так как, по мнению американской стороны, «он (Конашенков. — Ред.) знает, что цель наших стран одна — победить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ. — Ред.) в Сирии и восстановить нормальную жизнь в стране».

Об этом заявили агентству в пресс-службе операции «Непоколебимая решимость».

По данным Конашенкова, около американской базы в Эт-Танфе расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, где находится более 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора. Представитель Минобороны РФ отметил, что лагерь находится в пустыне, однако к нему «американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций».

Портал iz.ru сообщил, что российская авиация уничтожила около 60 иностранных наемников, входивших в отряд, замеченный южнее сирийского Дейр-эз-Зора.