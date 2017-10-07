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Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
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Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

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Фото: РИА Новости/ Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало видео удара российских ВКС по боевикам террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) близ города Меядин в Сирии. В результате удара уничтожены командный пункт террористов и почти 80 боевиков, в том числе один из главарей ИГ Абу Омар аш-Шишани.

На видеозаписи видно, что авиаудар наносится по передвигающимся пешком и на внедорожниках террористам.

В ведомстве отметили, что уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГ. 

В пятницу министерство рассказало о «черной дыре», из которой атакуют террористы в Сирии.

Благодаря участию военных из РФ в течение двух лет в Сирии подконтрольную ИГ территорию удалось сократить с 90% до 10%.

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