В Кировской области женщина получила условный срок за унижение павших бойцов СВО
В Кировской области уборщицу приговорили к шести месяцам условного лишения свободы за унижение павших бойцов специальной военной операции (СВО) в Интернет. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми 22 декабря ознакомилось «РИА Новости».
«Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, с использованием сети Интернет»), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев», — говорится в документах.
Уточняется, что женщина разместила комментарий в социальной сети, в котором содержались различные лингвистические и психологические признаки значения «унижение бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ».
Кроме того, в материалах указано, что женщина признала свою вину и принесла извинения в суде.
В пресс-службе УМВД России по Магаданской области 16 декабря сообщили, что уроженка одной из стран ближнего зарубежья была лишена гражданства РФ за оскорбление российских военнослужащих. В ходе проверки было установлено, что женщина неоднократно оскорбляла российских военнослужащих в одном из мессенджеров.
