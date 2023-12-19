Ошиблись помощью: как владельцы оборонного холдинга на Урале спонсировали ВСУ

Владельцы российского промышленного холдинга почти 10 лет финансировали деятельность украинских вооруженных формирований , выяснили «Известия». Средства Уральского завода авто-текстильных изделий и его дочерних предприятий выводились через подконтрольный благотворительный фонд и поступали напрямую ВСУ. На них закупали дроны, тактические рюкзаки, медикаменты и продукты питания. Теперь акции восьми заводов холдинга перешли в собственность государства — такое решение на прошлой неделе принял суд в Волгоградской области по иску Генпрокуратуры РФ. Эксперты называют случай национализации оборонных предприятий уникальным, но отражающим политические и экономические реалии.

Как холдинг помогал ВСУ

Владельцы ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» в течение почти 10 лет вели антироссийскую деятельность, выяснили «Известия». Она активизировалась после антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году, «когда пришедшие к власти лица стали проводить политику, в основу которой легли идеология и практика антирусского неонацизма», заявил «Известиям» заместитель начальника управления по взаимодействию с СМИ Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

По его словам, «в основе этого преступного объединения лежат общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер».

Источник «Известий» в правоохранительных органах конкретизировал, что в преступную группу входил экс-министр транспорта и связи Украины, бывший первый замминистра инфраструктуры Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева.

Она была номинальным собственником активов своего брата и таким образом помогала ему скрывать участие во владении различными компаниями, в том числе зарегистрированными в России, подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там уточнили, что Ефименко и его сестра финансировали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Его создал сам Ефименко еще в 2011 году. Сегодня фонд сосредоточил свою деятельность на сборе средств для украинских военных — отправляет им дроны, продукты питания, одежду, маскировочные сети.

По словам собеседника издания, члены преступной группы ведут активную информационную поддержку киевского режима, «с использованием СМИ, интернета занимаются дискредитация властей и Вооруженных сил России, публично называют их оккупантами».

Что изъято в пользу государства

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, исковые требования выдвинул заместитель Генпрокурора России Игорь Ткачев в защиту прав неопределенного круга лиц. Надзорное ведомство требовало обратить в доход государства имущество членов преступного объединения и запретить его деятельность в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Суд удовлетворил иск. Заседание прошло на прошлой неделе в закрытом для прессы режиме.

«В основу административного искового заявления легли материалы проверки, проведенной УФСБ России по Волгоградской области, — указали в пресс-службе. — Решение суда обращено к немедленному исполнению».

Изучив представленные Генпрокуратурой материалы, суд принял решение изъять в пользу Росимущества ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и несколько его «дочек» , которые расположены в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане. Это предприятия «Завод фрикционных и термостойких материалов» («Фритекс»), «Вати-Авто», «Научно-производственное объединение «Завод тормозных механизмов», «Колодка-Композит», «Темак-Инжиниринг», а также Волжский завод текстильных материалов.

Все они входят в единый промышленный холдинг, основные заказчики которого — государственные оборонные заводы.

Уральский завод авто-текстильных изделий был основан в 1942 году на базе эвакуированного оборудования и специалистов Ленинградского, Ярославского и Егорьевского заводов, говорится на сайте предприятия.

Холдинг специализируется на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Его продукцию используют в производстве самолетов, вертолетов и боевых машин пехоты (БМП).

Почти 100% акций ПАО «УралАТИ» и чуть больше половины акций АО «Фритекс» принадлежало кипрскому офшору — «Темак Лимитед». Его собственником, в свою очередь, является компания «Темак Груп Лимитед», которая принадлежит Елизавете Андреевой.

На сайте «УралАТИ» также подчеркивается, что предприятие имеет собственную испытательную базу. В последние годы его финансовые дела шли в гору. Согласно данным базы СПАРК, в 2021 году выручка выросла на 29% и составила почти 3 млрд рублей, а чистая прибыль — 441,4 млн рублей (+40% за год).

Деятельность предприятий холдинга помогала Ефименко и Андреевой «высвобождать на территории Украины свои активы и тратить их на борьбу с Российской Федерацией» , указал источник издания. Подконтрольность членам экстремистского объединения предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, «создавало серьезную угрозу безопасности российского государства, могло повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной и иной значимой информации недружественным странам», резюмировал он.

Это в итоге и стало основанием для решения суда о его изъятии в пользу государства.

Сам Ефименко официально числится владельцем украинского ООО «Биофарма Плазма». Активами в России он владел до 2014 года, а потом передал их родной сестре — Марии Ефименко. Тогда она стала директором ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий». В августе 2022 года она получила российское гражданство, перед этим сменив фамилию, имя и отчество — на Елизавету Николаевну Андрееву.

Это было сделано для того, чтобы скрыть свою родственную связь с Константином Ефименко и его участие во владении промышленной группой компаний, отмечает источник «Известий». При этом в России Ефименко-Андреева прожила всего неделю. Получив российский паспорт, она улетела в Объединенные Арабские Эмираты и с тех пор в Россию не возвращалась.

Уникальный случай

Случай, когда владельцы российского промышленного холдинга, к тому же имеющего отношение к оборонному комплексу, финансируют армию страны-противника, скорее уникальный — в юридической практике последних лет он встречается впервые , рассказал «Известиям» учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— На моей памяти такого еще не было. С другой стороны, он отражает те политические и экономические реалии, в которых мы находимся, — сказал военный юрист.

Он добавил, что случай с уральским заводом позволил силовым органам по-новому воспользоваться имеющимися в их распоряжении правовыми инструментами.

— Помощь ВСУ — это новое основание для изъятия акций, раньше такого основания не было, — отметил Олег Жердев. — В этой истории также важен мотив — почему они эту помощь оказывали. Хотели ли они насолить Российской Федерации или их основной целью было получить экономические преференции для своего бизнеса в Украине?

Поскольку речь идет о крупном бизнесе, не исключено, что принятое судом решение об изъятии активов холдинга бывшие владельцы захотят обжаловать, не взирая на свой экстремистский статус. И «поскольку терять им уже нечего — их схема уже раскрыта», попытаются довести дело до Верховного суда, предположил собеседник «Известий».

Он добавил, что по итогам разбирательства надзорный орган может выступить с инициативой о лишении Елизаветы Андреевой российского гражданства.

— Механизмы для этого есть, и они действующие, — подчеркнул юрист. — А вот вопрос о том, являются ли ее действия достаточными для лишения гражданства, должен решать суд. Вопрос гражданства очень важный, особенно в нынешних условиях.

Факт финансирования ВСУ со стороны владельцев российских оборонных предприятий действительно редкий, и в текущих условиях он может стать прецедентом , считает политолог Дмитрий Журавлев.

— В настоящий момент многие уехавшие из России бизнесмены финансируют ВСУ. И у таких людей, даже если они уехали, активы логично изымать. Что касается владельцев уральского холдинга, их не мешало бы арестовать как государственных изменников. Но этот факт измены должен быть доказан в суде, — отметил он.