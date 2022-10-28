Край мер: хищения в оборонке предлагают приравнять к госизмене

Общественники предлагают ужесточить ответственность за хищение бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа. Санкции за это должны быть сопоставимы с наказанием за государственную измену — от 12 до 20 лет колонии, считает член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Рекомендации о внесении соответствующих поправок в Уголовный кодекс, по его словам, готовятся для обсуждения в совете. В Госдуме не исключили, что могут поддержать подобную инициативу, если проект закона поступит в парламент.

Сдержать воровство

Ответственность за хищение бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа, его срыв или несоблюдение требований качества следует серьезно ужесточить , считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Эта мера необходима в ситуации, когда в нескольких регионах страны введено военное положение, а в других — средний уровень реагирования. Уголовная ответственность за такие преступления в нынешних условиях должна быть сопоставима с санкциями за госизмену — тюремное заключение от 12 до 20 лет, полагает член СПЧ.

Край мер Фото: РИА Новости

— Если мы мобилизуем экономику по военному принципу, поскольку в ряде регионов действует военное положение, то нужно сдержать воровство. Невозможно выиграть любое противостояние, не вводя меры адекватного реагирования на угрозы. Если государство потратит деньги, а кто-то пролоббирует своих товарищей на гособоронзаказ, то опять те, кто воюет, не получат того, что должны получить. Это можно расценивать только как государственную измену, — пояснил Кирилл Кабанов.

Вопросы вещевого и материально-технического обеспечения военнослужащих обсуждались на заседании Координационного совета при правительстве 24 октября, напомнил эксперт. Председатель правительства Михаил Мишустин попросил глав регионов «организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава».

Однако вопрос об ужесточении ответственности за хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа Координационный совет не обсуждал, обратил внимание Кирилл Кабанов. Рекомендации по этому вопросу могут быть готовы к началу следующей недели, отметил Кирилл Кабанов. Их планируется обсудить на площадке СПЧ, а затем представить на различных уровнях власти.

Не теряет актуальности

Предложения по борьбе с коррупцией периодически появляются и обсуждаются на разных площадках, отметил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

— Одни считают, что надо усиливать ответственность за хищение государственных средств. В том числе уголовную ответственность, поскольку это достаточно действенное лекарство. Но есть и другая позиция, что усиление карательной политики государства — это не единственная мера, — подчеркнул он.

Край мер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Важно прорабатывать профилактику, создавать ситуацию, в которой невозможно безнаказанно похищать денежные средства, полагает депутат.

— Сегодня акцент смещается больше в сторону работы института неотвратимости наказания. Неважно, какие нарушения были допущены в бюджетной сфере, какие суммы похищены. Важно позаботиться, чтобы ни одно из этих правонарушений не прошло бесследно. Чтобы жестко, четко, как часы, работал институт неотвратимости наказания. Есть правонарушение — есть наказание, — резюмировал Анатолий Выборный.

При этом, добавил он, вопрос усиления санкций за хищение бюджетных средств, вплоть до признания этого госизменой или ужесточения наказания по аналогии с ней, остается актуальным.

— И я не исключаю, что такая инициатива в обозримом будущем может быть поддержана, — заверил он.

Носители секретов

В конце сентября нынешнего года был принят закон об ужесточении уголовной ответственности за преступления, совершенные в период мобилизации и военного положения, напомнил Кирилл Кабанов. Уголовный кодекс дополнили статьей об ответственности до 15 лет лишения свободы за мародерство. Также появилось наказание за добровольную сдачу в плен. Ужесточилась ответственность для дезертиров. За самовольное оставление части или места службы, а также неявку на службу в срок продолжительностью свыше месяца без уважительных причин, совершенные призывником или контрактником, может грозить лишение свободы от 5 до 10 лет.

— В этом отношении вопрос решили оперативно. Значит, теперь надо решать следующий. Мы можем выделить средства гособоронзаказа в отдельные, «окрасить» их? Конечно, можем. Если можем их «окрасить», то, соответственно, мы можем ввести отдельную уголовную ответственность за их хищение, — уверен он.

Край мер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Юристы, опрошенные «Известиями», обратили внимание, что сейчас хищение средств даже при выполнении гособоронзаказа не подпадает под определение госизмены.

При выявлении признаков государственной измены действует ст. 275 УК РФ , пояснил «Известиям» управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. В ней, в частности, говорится, что госизменой является «шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну... переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству ».

В то же время хищения, в том числе и бюджетных средств, чаще всего квалифицируются по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 160 («Хищение и растрата») УК РФ, максимальное наказание по которым — 10 лет лишения свободы.

Хищение бюджетных средств остается популярным составом преступлений, но бороться с ним нужно системно, как и с коррупцией в целом, считает Алексей Гавришев.

— Актуальным сейчас являются вопросы борьбы с коррупцией, перегибами на местах и клановостью, часто заменяющей нужные компетенции, — добавил он.

По его мнению, только предполагаемое ужесточение наказания не даст желаемый результат.