Лазерное удаление: что известно о задержании физика Дмитрия Колкера

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрий Колкер был арестован в Новосибирске по подозрению в совершении государственной измены. В момент задержания 54-летний ученый находился в больнице с раком поджелудочной железы 4-й стадии. В своей научной работе Колкер занимался квантовыми оптическими технологиями. Ранее он выступал с лекциями в Китае, с чем и связывают его задержание. Также известно, что какое-то время он жил и работал за границей. Подробности дела — в материале «Известий».

Колкер Дмитрий — как задержали ученого

Советский районный суд Новосибирска 1 июля сообщил, что заключил под стражу до 29 августа подозреваемого в совершении государственной измены. Речь идет об ученом-физике, заведующем лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрии Колкере. По этой статье ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

О задержании сообщили накануне местные СМИ. По их информации, 54-летнего Колкера забрали из больницы, где он лечился от рака. Сын ученого Максим Колкер заявил, что его отца «обвинили в том, что он предоставил Китайской Народной Республике данные, содержащие государственную тайну» . В квартире физика прошли обыски, у него изъяли технику.

Максим Колкер написал в соцсетях, что в среду привез своего отца в частную клинику, и именно оттуда 30 июня его забрали сотрудники ФСБ. По его сведениям, делом занимаются следователи 1 отдела (по особо важным делам) Следственного управления ФСБ России. По словам Максима Колкера, его отец читал лекции студентам в Китае. При этом он отмечает, что рядом с ученым-физиком «все время был сотрудник ФСБ», а на английском выступления и разговоры были запрещены.

Лазерное удаление Дмитрий Колкер Фото: vk.com/Дмитрий Колкер

«Как лектор, который участвовал в конференциях, сообщаю вам: любой, даже постерный доклад, заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны», — написал Максим Колкер.

Сам Дмитрий Колкер успел сообщить семье, что его якобы везут в СИЗО Лефортово. Однако о его аресте сообщил Советский районный суд Новосибирска. Дочь Колкера Алина Миронова заявила, что у ученого диагностирована 4 стадия рака поджелудочной железы.

«Он не может сейчас самостоятельно питаться, организм не принимает пищу. Возможности химиотерапии исчерпаны и ему показана поддерживающая терапия. У нас даже нет информации о его состоянии здоровья», — пишет она. По словам Мироновой, Колкер принимает сильнодействующие обезболивающие средства.

Она также опубликовала фотографии, подтверждающие тяжелое состояние здоровья своего отца. Жалобу в прокуратуру на действия следователей направил брат Дмитрия Колкера, заявив, что ученый «испытывает острые боли, не может самостоятельно принимать пищу, впадает в депрессию и не всегда адекватно воспринимает окружающее».

Кто такой Дмитрий Колкер из Новосибирска

Дмитрий Колкер — заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ. Он автор большого количества публикаций в зарубежных научных изданиях . Известно, что последнее время он находился на длительном больничном.

Лазерное удаление Здание Новосибирского государственного университета Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Колкер родился 7 июня 1968 года. Доктор физико-математических наук, преподает проектирование лазерных систем и физику оптических явлений. Автор 112 научных работ и трех патентов.

Он также был научным сотрудником Института лазерной физики СО РАН. В характеристике, опубликованной на сайте ИЛФ СО РАН, говорится, что Колкер — специалист в области лазерной физики, нелинейной оптики и спектроскопии. Работая с лазерами, он первым в мире исследовал параметрические генераторы света с самосинхронизацией фазы. Исследования проводились в том числе совместно с Массачусетским технологическим институтом.

Он решил проблему создания мультиоктавных высокостабильных частотных реперов в среднем ИК-диапазоне . Впервые в мире Колкер создал «широкоперестраиваемые комбинированные параметрические генераторы света в области 3-5 и 7-11 мкм, и на их основе спектроскопические устройства для экспресс-анализа газового состава атмосферы (выдыхаемого воздуха)».

Разработки Колкера, в частности, применялись в беспилотных летательных аппаратах — он первым в России создал компактные газоанализаторы для БПЛА на основе квантово-каскадных лазеров и оптико-акустических детекторов . Газоанализаторы нужны беспилотникам для определения параметров окружающей атмосферы. БПЛА, оснащенные газоанализаторами, в частности, применяются при тушении пожаров, исследования метеоусловий, выявления взрывных устройств и т. д.

Известно, что ученый читал лекции по лазерной физике в Китае. Максим Колкер публикует документы, касающиеся выступления его отца в КНР в декабре 2018 года . Ученого пригласила Китайская компания по развитию технологий и привлечению высококвалифицированных специалистов (CTTC) на научно-технический семинар по обмену опытом и обсуждению возможностей научно-технического сотрудничества в город Гуйян. Перед визитом Институт лазерной физики СО РАН сделал экспертное заключение о возможности опубликования курса лекций по физике оптических явлений в Китае.

Лазерное удаление Дмитрий Колкер Фото: vk.com/Дмитрий Колкер

По утверждению сына, экспертная комиссия тогда подтвердила, что в материалах не содержится информация с ограниченным доступом, подпадающая под понятие государственной тайны.

Также сообщается, что Дмитрий Колкер «семь лет жил и работал за границей». В свободное время ученый увлекается музыкой, играет на органе.

С чем еще может быть связано задержание

Изначально СМИ предположили, что задержание ученого может быть связано с уголовным делом, возбужденном в отношении главы Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева. Однако маловероятно, что дела связаны : 80-летний Багаев подозревается в особо крупном мошенничестве, связанным с контрактом на 2 млн рублей, который был заключен в 2017 году между институтом и его коммерческой «дочкой» — «Сибирским лазерным центром», возглавляемым Багаевым. В соглашении речь шла о разработке, сборке и наладке оптической системы лазера . Контракт, как полагает следствие, был фиктивным — выполнение работ было возложено на сотрудников ИЛФ СО РАН.

В январе директора института Алексея Тайченачева заподозрили в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) — якобы он незаконно выплачивал 75-процентную надбавку за работу с гостайной Сергею Багаеву.

Лазерное удаление Директор Института лазерной физики СО РАН Сергей Багаев Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Однако сам Тайченачев уже подчеркнул, что связи с его делом нет.

В пресс-службе НГУ сообщили ТАСС, что в лаборатории квантовых оптических технологий, где работал Колкер, разрабатываются новые источники излучения для медицинских, экологических и специальных задач. «Теоретически это может быть связано с гостайной в части достижений науки и техники, имеющих важное экономическое значение для страны», — сказали в вузе.

Добавим, что в прошлом году по обвинению в госизмене были задержаны несколько ученых, связанных с оборонной промышленностью.