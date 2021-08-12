Новое гиперзвучание: с чем связано очередное уголовное дело о госизмене

Уголовное дело в отношении гендиректора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова стало уже третьим за последний год, возбужденным в отношении специалиста в области гиперзвука. При этом фигурант непосредственно военными разработками не занимался, сотрудничая с Минобороны в смежных областях, выяснили «Известия». По словам экспертов, зарубежные государства крайне заинтересованы в технологиях, по которым у России наметилось очевидное лидерство.

Обвиняется в измене

Оперативники ФСБ 12 августа задержали гендиректора и генерального конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова. Ему предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Лефортовский суд Москвы , куда следователь ФСБ вышел с ходатайством об аресте подозреваемого, заключил Куранова под стражу до 9 октября , сообщили в пресс-службе суда. Заседание проходило в закрытом режиме. Материалы уголовного дела находятся под грифом «Секретно».

Новое гипрезвучание Генеральный директор «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александр Куранов в Лефортовском суде Фото: ТАСС/Пресс-служба Лефортовского суда

На сайте ОАО «НИПГС» говорится, что оно входит в холдинговую компанию «Ленинец», а основной задачей предприятия называется «развитие и всестороннее использование новых гиперзвуковых технологий, которые должны стать базой для создания авиационной и аэрокосмической техники следующего поколения».

В 2012 году ХК «Ленинец» претерпела реорганизацию, ее правопреемниками стали ОАО «ЦНПО «Ленинец» и ОАО «Ленинец-холдинг». «Известия» направили запрос в обе компании, входит ли в их структуру ОАО «НИПГС» и какими разработками она занимается. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве и ОПК, ОАО «НИПГС» непосредственно к созданию боевых гиперзвуковых систем отношения не имело. Его работа была опосредованно связана с программой боевого гиперзвука.

Между тем, согласно годовому отчету ОАО «НИПГС», оно выполняет научно-исследовательские работы в интересах Минобороны. Эти исследования связаны с радиоэлектронными системами, комплексами и средствами специального назначения, беспилотными летательными аппаратами, составными частями корпусов летательных аппаратов, в том числе гиперзвуковых, авиационных газовых турбин, реактивными авиадвигателями.

Опасный гиперзвук

В этом году была предпринята попытка добровольной ликвидации ОАО «НИПГС» . Это происходило в одно время с расследованием уголовных дел, фигурантами которых стали ученые, чья работа связана с гиперзвуковыми технологиями. Так, в декабре 2020-го по обвинению в госизмене был арестован московский ученый-физик Анатолий Губанов. Ранее он участвовал в международном проекте гражданского гиперзвукового аппарата HEXAFLY-INT. В апреле этого года по аналогичному обвинению арестовали профессора МФТИ Валерия Голубкина. По версии следствия, он передавал за рубеж информацию о российских гиперзвуковых и авиационных разработках.

Фото: МФТИ Профессор МФТИ Валерий Голубкин

Вскоре после этого, 29 апреля 2021 года, на очередном общем собрании акционеров «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» на голосование был вынесен вопрос о добровольной ликвидации компании. Предложение набрало только 28% голосов за и было отклонено. На сегодняшний день общество числится действующим.

— Дело следствия — установить, была ли в данном случае попытка госизмены или это ошибка, недосмотр, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Сама по себе статья о государственной измене очень тяжелая. Пять лет назад область ее применения сузили, теперь невозможно посадить человека, который, например, в состоянии опьянения кому-то что-то разболтал. Должен быть очень четко установлен факт контакта с представителем спецслужбы иностранного государства и осознанная передача данных конкретно ему, а не просто случайному собеседнику. Такую тяжелую статью обычно предъявляют, имея серьезные доказательства.

Все данные и основные работы по гиперзвуковым программам закрыты, под грифом секретности, напомнил эксперт.

— Ничего, кроме того, что раньше публиковалось в открытых источниках, по этой теме нигде нет, поэтому случайная передача информации будет оцениваться как разглашение гостайны , — пояснил Владислав Шурыгин. — В случае же принципиального сотрудничества с какой-то спецслужбой — это уже измена Родине, здесь всё очень серьезно.

По мнению эксперта, очередной арест специалиста, занимающегося гиперзвуком, свидетельствует, что для иностранных государств критически важно получить доступ к российским разработкам.

На основе «Аякса»

ОАО «НИПГС», согласно описанию на сайте предприятия, занимается технологиями на базе концепции длительного гиперзвукового полета, разработанной Владимиром Фрайштадтом и названной «Аякс». Ее изначально создавали как ответ на американский проект гиперзвукового разведчика Aurora, в дальнейшем по ней разрабатывали гиперзвуковой самолет большой дальности или первую ступень для вывода полезной нагрузки на орбиту. Фрайштадт предложил не защищать конструкцию аппарата от возникающих в полете высоких температур, а использовать тепло и преобразовывать энергию набегающего воздушного потока в различные виды энергии.

Новое гипрезвучание Предполагаемый вид самолета «Аврора» в полете Фото: commons.wikimedia.org/Henrickson

В 2001 году ХК «Ленинец» подписала с Китаем соглашение о совместной работе над гиперзвуковым аппаратом (концепция «Аякс»), а также в области разработки радиоэлектронного авиационного оборудования и спутниковых навигационных систем. С тех пор о ходе работ официально не сообщалось.

— «Аякс» достаточно старинный проект, — рассказал «Известиям» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Любой летательный аппарат, двигаясь на гиперзвуковых скоростях в атмосфере, будет очень сильно нагреваться. Суть проекта «Аякс» в том, что они придумали двигатель, который будет использовать тепло обшивки и сможет продуктивно и недорого разгонять этот аппарат до гиперзвуковых скоростей. И на базе «Аякса» они как раз планировали создать ракету для вывода полезной нагрузки в космос, а также создание пассажирского самолета будущего. Работы над этим двигателем так и не были завершены. Идея интересная, но до ее реализации еще далеко.

По мнению Дмитрия Корнева, гиперзвуковые технологии имеют перспективы в гражданской сфере.

— Они обеспечивают ускорение перевозок на большие дальности в разы. Например, появление гиперзвукового самолета над Атлантикой обеспечит перевозку людей из США в Великобританию в течение часа, сейчас это расстояние преодолевается примерно за восемь часов, — пояснил эксперт «Известиям». — А если будет создан гиперзвуковой транспортный самолет, на его базе можно делать воздушно-космические платформы. Такой самолет будет двигаться в верхних слоях атмосферы на скорости всего в два раза меньше космической. То есть энергетические затраты на вывод в космос полезной нагрузки и ее стоимость станут в разы ниже.

В феврале этого года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. По словам главы военного ведомства, их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования.