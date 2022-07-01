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В Новосибирске ученого-физика заключили под стражу по подозрению в госизмене

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Фото: vk.com/Дмитрий Колкер
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Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу ученого-физика, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера. Об этом 1 июля сообщили в суде. Он подозревается в государственной измене.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», – говорится в сообщении.

Он останется под арестом до 29 августа. Ученому может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы.

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